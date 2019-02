Venezuela-Krise - EU lehnt militärische Intervention ab

Brüssel/Caracas (APA/AFP) - Die Europäische Union lehnt eine militärische Intervention im Venezuela-Konflikt ab. „Eine militärische Intervention muss vermieden werden“, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Montag in Brüssel. Die EU sei mit allen Beteiligten des Konfliktes in dem südamerikanischen Land in Kontakt.

In Venezuela tobt seit Wochen ein erbitterter Machtkampf zwischen Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó. Die USA haben ein militärisches Eingreifen in dem Konflikt nicht ausgeschlossen; sie erkannten Guaidó als eines der ersten Länder an.

Mittlerweile wird Guaidó von rund 50 Staaten als legitimer Übergangspräsident angesehen, darunter Österreich und zahlreiche weitere europäische Staaten. Maduro kann sich in dem Machtkampf bisher auf den Rückhalt der Armeeführung des Landes verlassen. Die Bevölkerung des ölreichen Landes leidet seit Jahren unter den Folgen von Misswirtschaft sowie unter den politischen Unruhen.