Radwerkstätten im Preisvergleich - AK: Leistungsumfang entscheidend

Wien (APA) - Die Arbeiterkammer (AK) hat im Februar in 22 Fahrradwerkstätten in Wien die Servicepauschalen und Stundensätze verglichen. Eine Arbeitsstunde kostete im Durchschnitt 72,50 Euro. Der Pauschalpreis für ein kleines Radservice lag zwischen 29 und 60 Euro. Bei Preispauschalen sei auch immer auf den Leistungsumfang zu achten, warnte die AK Wien in einer Aussendung am Montag.

So beinhaltet ein kleines Service sämtliche Kontrollen auf Verkehrssicherheit, die Überprüfung des Luftdrucks in den Reifen sowie meist auch die Schmierung aller beweglichen Teile. Für ein mittleres Service, das preislich zwischen 59 und 99 Euro lag, bekommt man zusätzlich zu den Leistungen des kleinen Services die Zentrierung des Laufrades sowie eine Reinigung der Bremsen und Schaltung. Beim großen Service kommen noch diverse Spezialreinigungen hinzu. Hier bewegte sich der Preis beim AK-Test zwischen 69 und 199 Euro. Acht der 22 geprüften Fahrradwerkstätten verlangten statt einer Pauschale einen Arbeitsstundensatz, der durchschnittlich bei rund 73 Euro lag.

Falls man selbst nicht die Zeit hat, sein Fahrrad in die Werkstätte zu bringen, dann bieten vier der 22 Betriebe eine Abholung und Zustellung des Rades an. Die Kosten hierfür betrugen zwischen 25 und 50 Euro. Für 30 bis 63 Euro bot die selbe Anzahl an Betrieben eine Einlagerung über die Wintermonate an. Für den Preisvergleich wurden die Kosten für das Material nicht berücksichtigt. Die Arbeiterkammer empfiehlt, mindestens einmal pro Jahr ein Radservice durchzuführen.

~ WEB http://www.arbeiterkammer.at ~ APA309 2019-02-25/13:28