Doppeljackpot am Mittwoch - es geht um 2,4 Millionen Euro für Sechser

Wien (APA) - Am Sonntag hat es bereits zum vierten Mal in diesem Jahr keinen Sechser gegeben. Daher sollen am Mittwoch bis zu 2,4 Millionen Euro im Topf liegen, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit.

Viermal gab es einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Niederösterreicher, ein Vorarlberger, ein win2day-User und eine Systemspieler-Gruppe bekamen dadurch jeweils mehr als 31.000 Euro.

Der Joker ging am Sonntag mit mehr als 210.000 Euro nach Niederösterreicher. Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. In der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24.02.2019

~ DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.548.226,14 - 2,4 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.066,20 100 Fünfer zu je EUR 1.355,60 252 Vierer+ZZ zu je EUR 161,30 4.282 Vierer zu je EUR 52,70 6.374 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 74.434 Dreier zu je EUR 5,40

Lotto Gewinnzahlen: 04 06 25 29 30 35 Zusatzzahl: 18 ~