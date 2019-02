Großbritannien stuft Hisbollah als Terrororganisation ein

London (APA/Reuters) - Großbritannien wird die gesamte libanesische Hisbollah als Terrororganisation einstufen. Innenminister Sajid Javid erklärte am Montag, angesichts der anhaltenden Versuche der Hisbollah, die fragile Lage im Nahen Osten zu destabilisieren, könnten der militärische und der politische Arm der Islamisten-Organisation nicht länger unterschiedlich behandelt werden.

Daher werde die Gruppe als ganze als terroristische Organisation eingestuft, so Javid. Dies soll nach Zustimmung des Parlament ab Freitag gelten. Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah kämpft in Syrien an der Seite von Präsident Bashar al-Assad. In der libanesischen Regierung stellt sie drei der 30 Minister. Die USA haben die Hisbollah bereits als Terrororganisation eingestuft. Israel begrüßte die britische Entscheidung und forderte die EU auf, dem Beispiel zu folgen.