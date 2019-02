Mikronesischer Inselstaat verschob Unabhängigkeitsreferendum

Wien (APA) - Etwa 50.000 Chuukesen hätten am 5. März über die Unabhängigkeit des Chuuk-Staates von den Föderierten Staaten von Mikronesien (FSM) abstimmen sollen. Das Referendum wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben, verkündete der mikronesische Regierungssprecher Richard Clark. Eine Sezession verstoße gegen die FSM-Verfassung, meldete der Sender „Radio New Zealand“ (RNZ) am Montag.

Deshalb seien noch weitere politische und rechtliche Klärungen nötig und es brauche eine stärkere öffentliche Aufklärung.

Die Abstimmung hätte am selben Tag wie die mikronesischen Parlamentswahlen stattfinden sollen. Bereits für die Parlamentswahlen im Jahr 2015 war das Unabhängigkeitsreferendum geplant, damals verschob der Gouverneur Johnson Elimo die Abstimmung mit einer ähnlichen Begründung.

Die politische Statuskommission von Chuuk, die eingesetzt wurde, um sich mit der Frage der Unabhängigkeit zu befassen, will einen wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung des Staates erreichen, wie aus einem Bericht der Kommission des Jahres 2014 hervorgeht. Das Gremium ist der Ansicht, dass die aktuelle Verteilung der FSM-Gelder nachteilig für Chuuk sei und die Verfassung von Mikronesien der Entwicklung der Inselgruppe im Weg stünde. Unabhängigkeit sei deshalb die einzige Option für ein „modernes, gesundes und produktives Chuuk“, schrieb die Kommission.

Als rechtliche Grundlage zieht die Statuskommission das Selbstbestimmungsrecht der Völker heran und verweist exemplarisch auf die Unabhängigkeit des Kosovos von Serbien. Außerdem hätte nach Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte jeder das Recht auf Nationalität.

Die ehemalige deutsche Kolonie war nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der achtziger als UN-Treuhandgebiet unter US-Administration gestellt worden. Als die Treuhandschaft beendet wurde, haben die vier Staaten umfassenden Föderierten Staaten von Mikronesien und die USA die Vereinbarung „Compact of Free Association“ (COFA) geschlossen, die eine kooperative Beziehung zwischen den beiden Staaten begründete. Als Teil von Mikronesien umfasst die Vereinbarung auch den Chuuk-Staat.

COFA regelt unter anderem die wirtschaftliche, militärische und finanzielle Kooperation, dazu zählen Zuschüsse im Bildungs- und Gesundheitsbereich.

Die bilateralen Beziehungen mit den USA will die Kommission auch als unabhängiger Staat fortführen und auch die Unterstützung der USA soll Chuuk weiterhin erhalten. Das Compact-Abkommen und damit die Finanzierung der USA laufe ohnehin im Jahr 2023 aus, so die Kommission. Der Inselstaat könne dann als unabhängiges Land ein eigenes Abkommen mit den USA verhandeln, argumentierten Anwälte, wie RNZ berichtete.

Genau das schloss Robert Riley, mikronesischer US-Botschafter, gegenüber RNZ aber aus. Im Falle einer Unabhängigkeit wäre das Compact-Agreement für Chuuk nicht mehr gültig und einen separate Vereinbarung werde es nicht geben. Mit dem Abkommen verliere die Inselgruppe eine wichtige Finanzierungsquelle. Der Staat würde Probleme bei der Finanzierung etwa im Bildungs- oder Gesundheitssektor bekommen, warnt der Diplomat.

Chuuk verliere außerdem den Zugang zur Katastrophenhilfe und der US-Küstenwache. Außerdem wäre der Aufenthaltsstatus von in den USA lebenden Chuukesen ohne das Abkommen rechtlich unsicher. Mikronesier haben nämlich durch das Compact-Agreement eine Niederlassungsfreiheit in den Vereinigten Staaten.

Sabino Asor, Generalstaatsanwalt und Vorsitzender der politischen Statuskommission von Chuuk ortete andere Interessen in den Aussagen Rileys: „Der US-Botschafter wollte die chuukesische Bevölkerung beunruhigen.“ Die USA seien aber vielmehr um ihre strategischen Interessen in der Chuuk Region besorgt, so Asor.

Mikronesien liegt im Westpazifik, südlich von Japan. Der Inselstaat Chuuk ist nur etwa 1.000 Kilometer von dem US-Militärstützpunkt Guam entfernt. Während des zweiten Weltkriegs war ein beträchtlicher Teil der japanischen Marine auf Chuuk stationiert. Ein Luftangriff der USA hat einen Großteil der Flotte zerstört.

Chuuk ist der bevölkerungsreichste der vier mikronesischen Staaten. Zu FSM gehören außerdem die Staaten Pohnpei, Yap und Kosrae sind.