Nordische WM: Deutsche und Norweger im Gold-Rausch

Seefeld (APA) - Durchaus überraschend die Skispringer und Kombinierer aus Deutschland sowie erwartungsgemäß das norwegische Langlauf-Team befinden sich bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld bisher im Goldrausch. Die DSV-Herren haben im Skispringen und der Kombination alle vier bisher abzuholenden Titel abgeräumt. Norwegen hält nach sechs Langlauf-Entscheidungen bei fünfmal Gold.

„Dieser Start ist einfach grandios“, konstatierte Deutschlands Skiverbands-Sportdirektorin Karin Orgeldinger angesichts von vier Goldmedaillen und einmal Silber hochzufrieden. Die Skispringer unter dem österreichischen Cheftrainer Werner Schuster holten durch Markus Eisenbichler und Karl Geiger am Bergisel einen Doppelsieg, am Sonntag legten sie noch Team-Gold nach. Im Kombi-Lager sorgten Eric Frenzel im Einzel und im Verbund mit Fabian Rießle im Teamsprint für weitere Gold-Feiern in Tirol. Die Genannten und auch die Skisprungdamen sind auch in den verbleibenden Normalschanzenbewerben heiße Gold-Tipps.

Im Langlauf dominierte Norwegen bisher bis auf einen Bewerb alles. Nach sechs Rennen halten sie bei bereits neun Medaillen. In dieser Tonart dürfte es auch in der zweiten WM-Woche weitergehen, Therese Johaug, Johannes Hösflot Kläbo und Co. sind nämlich in den noch ausstehenden sechs Rennen für reichlich Edelmetall gut. Aber auch in der Kombination, wo es bisher zwei Medaillen für die Norsker gab, und vor allem im Damenskispringen haben die in Seefeld von Hundertschaften an eigenen Fans begleiteten Skandinavier mit Seriensiegerin Maren Lundby heiße Eisen im Feuer. Lediglich die Skispringer unter dem Tiroler Cheftrainer Alexander Stöckl haben bisher geschwächelt.