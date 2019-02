Nordische WM: Factbox Skilanglauf - Damen 10 km

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA313 vom 25.02.2019 ist die Beginnzeit im ersten Satz auf 15.00 Uhr (nicht 13.30) zu berichtigen. --------------------------------------------------------------------- ~ Seefeld (APA) - Factbox zum Damen-WM-Bewerb im Skilanglauf über 10 km (klassische Technik) in Seefeld am Dienstag (15.00 Uhr):

ÖSV-Teilnehmerinnen: Teresa Stadlober, Lisa Unterweger

WM-Ergebnis 2017 in Lahti (klassische Technik): 1. Marit Björgen (NOR) - 2. Charlotte Kalla (SWE) - 3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR). Weiter: 12. Teresa Stadlober - 49. Anna Seebacher (beide AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang (Skating-Technik): 1. Ragnhild Haga (NOR) - 2. Charlotte Kalla (SWE) - 3. Marit Björgen (NOR) und Krista Pärmäkoski (FIN), beide 31,9. Weiter: 9. Teresa Stadlober - 61. Anna Roswitha Seebacher - 67. Lisa Unterweger (alle AUT)