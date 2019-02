Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gibt Teil der Vormittagsgewinne ab

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.032,03 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 3,37 Punkten bzw. 0,11 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,46 Prozent, FTSE/London -0,16 Prozent und CAC-40/Paris +0,29 Prozent.

Am Vormittag hatte der Leitindex der Wiener Börse noch deutlich fester tendiert. Unterstützt hatte die zuversichtliche Stimmung hinsichtlich des Handelsstreits zwischen den USA und China. In Europa rückt unterdessen ein möglicher Aufschub des Brexit in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Die britische Premierministerin Theresa May zieht einem Regierungsvertreter zufolge eine Verschiebung des EU-Austritts um bis zu zwei Monate in Betracht, sollte sie bis Mitte März keine Mehrheit im Parlament für ihren Brexit-Vertrag finden.

In Wien zählten die Anteilsscheine von Semperit am frühen Nachmittag zu den größten Gewinnern und legten um 2,52 Prozent auf 13,00 Euro zu. Gefolgt wurden sie von den Papieren des Halbleiterherstellers AT&S (plus 1,95 Prozent auf 16,70 Euro) und des Maschinenbauers Andritz (plus 1,75 Prozent auf 45,40 Euro).

In einem weiterhin freundlichen Branchenumfeld hielten sich die Werte von Raiffeisen (plus 0,49 Prozent auf 22,69 Euro) und der Erste Group (plus 1,15 Prozent auf 31,66 Euro) in der Gewinnzone. Weiter abwärts ging es hingegen für die Kurse des Verbund (minus 0,78 Prozent auf 40,68 Euro) und des Öl- und Gaskonzerns OMV (minus 1,25 Prozent auf 45,95 Euro). Zuletzt waren die Ölpreise deutlich abgesackt.

Vor der morgigen Zahlenvorlage tendierten die Aktien von Flughafen Wien um gut ein Prozent fester auf 35,10 Euro. Der Flughafenbetreiber wird am Dienstag vorläufige Jahresergebnisse für 2018 vorlegen. Analysten heimischer Banken erwarten dafür im Schnitt einen um vier Prozent höheren Umsatz und einen Gewinnsprung von 22 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Handelsstart bei 3.050,87 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.30 Uhr bei 3.028,66 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 1.531,65 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 16 Titel mit höheren Kursen, 21 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.136.269 (Vortag: 1.607.904) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 29,692 (39,20) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 198.845 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,49 Mio. Euro entspricht.

