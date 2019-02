US-Börsen zur Eröffnung fester

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Montag kurz nach Handelsbeginn fester tendiert. Gegen 15.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 0,65 Prozent auf 26.201,98 Zähler. Der S&P-500 Index stieg 0,57 Prozent auf 2.808,53 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte 0,93 Prozent auf 7.597,25 Einheiten zu.

Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die freundliche Tendenz vor allem auf die wachsende Zuversicht über ein baldiges Ende des internationalen Handelsstreits. „Die Investoren sind am Montag noch optimistischer geworden“, sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com und verwies dabei auf jüngste Twitter-Nachrichten von US-Präsident Donald Trump.

Dieser hatte in der Nacht zum Montag (MEZ) angekündigt, wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Das dämpft Marktteilnehmern zufolge zudem die Angst vor einer weiteren Abschwächung der weltweiten Konjunktur.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien des US-Industriekonzerns General Electric (GE) im Frühhandel deutlich um gut 13 Prozent an. Das seit längerer Zeit kriselnde Unternehmen kommt bei seinem Umbau voran. Die Amerikaner verkaufen nun ihr Biopharma-Geschäft an den US-Mischkonzern Danaher (Aktie plus 8,2 Prozent) für insgesamt 21,4 Milliarden US-Dollar. Mit dem Geld will GE die Schulden senken.

Zudem zogen erneut die Aktien von Kraft Heinz die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Am Freitag noch hatten sie wegen Milliarden schwerer Abschreibungen etwas mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Kurz nach dem heutigen Handelsbeginn lagen die Titel 0,2 Prozent im Plus. Angeblich erwäge der Nahrungsmittelkonzern sein Kaffeegeschäft Maxwell House Coffee zu verkaufen, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets unter Verweis auf einen Bericht des TV-Senders CNBC.

Die Anteilsscheine von Spark Therapeutics konnten nach dem Handelsstart einen Kurssprung um gut 120 Prozent vorweisen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche will das auf Gentherapie spezialisierte US-Unternehmen für etwa 4,3 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben laut Roche bereits ihre Zustimmung gegeben. Die Transaktion soll noch im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Das Angebot von 114,50 US-Dollar je Spark-Aktie entspricht einem Aufschlag von 122 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

Nach Börsenschluss dürften zudem die Papiere von Mosaic in den Blick rücken, denn dann wird der Düngerhersteller seine Zahlen zum vierten Quartal vorstellen. Im heutigen Frühhandel zeigten sich die Aktien um 1,5 Prozent befestigt.

Der kanadische Bergbaukonzern Barrick Gold (Aktie minus 0,6 Prozent) will mit einer feindlichen Übernahme seinen US-Rivalen Newmont Mining (minus 2,6 Prozent) schlucken und so zum weltgrößten Goldproduzenten aufsteigen. Barrick torpediert damit Newmonts Plan, durch die Übernahme des kanadischen Konkurrenten Goldcorp selbst die Weltspitze zu erklimmen.

