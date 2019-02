Chef in russischer Haft - US-Fonds erbittet Putin-Hilfe

Moskau (APA/AFP) - Der Investmentfonds Baring Vostok des in Russland inhaftierten US-Großinvestors Michael Calvey hat Präsident Wladimir Putin darum gebeten, in den Fall einzugreifen. In einem am Montag auf der Firmen-Webseite veröffentlichten offenen Brief fordert Baring Vostok den Staatschef auf, die „persönliche Kontrolle“ über das Verfahren zu übernehmen.

So könne eine „umfassende, unabhängige und objektive Untersuchung“ gewährleistet werden, schreibt der Fonds an Putin. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow versicherte, Putin werde über den Brief informiert. Putin hatte sich in seiner Rede an die Nation in der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, weniger Strafverfolgungsdruck auf Unternehmen auszuüben und mehr unternehmerische Freiheit in Russland zuzulassen.

Die russischen Ermittlungsbehörden haben Calvey wegen Betrugs angeklagt. Er und fünf weitere Verdächtige waren Mitte des Monats festgenommen worden. Der US-Investor ist Gründer des Investmentfonds Baring Vostok. Ihm und den übrigen Verdächtigen wird vorgeworfen, 2,5 Milliarden Rubel (34 Mio. Euro) der russischen Wostochnij-Bank veruntreut zu haben. Calvey weist die Vorwürfe zurück.

Baring Vostok zählt zu einem der größten Investmentfonds in Russland. Seit 1994 investierte er nach eigenen Angaben mehr als 2,8 Milliarden Dollar in Unternehmen in Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken.