Grazer Architekturbüro Bramberger insolvent

Graz (APA) - Das Grazer Büro Bramberger architects hat laut den Kreditschützern von Creditreform am Montag Insolvenz angemeldet. Grund sind offenbar Verzögerungen bei Großprojekten und dadurch entstandene hohe Ausgaben. Passiva von 544.000 Euro stehen Aktiva von 228.000 Euro gegenüber, hieß es in einer Aussendung. Eine Sanierung mit einer 20-Prozent-Quote binnen zwei Jahren werde angestrebt.

Das renommierte Architekturbüro von Alfred Bramberger zeichnet unter anderem für die Gestaltung des Grazer Tummelplatzes, den „Welcome Tower“ am Hauptbahnhof in Graz, das Veranstaltungszentrum des Landes Steiermark in der Alten Universität Graz sowie auch den neuen Trauungssaal im Grazer Rathaus verantwortlich. In Tartu in Estland wurde die Tartu Rebase Street, ein Büro- und Wohnbau, realisiert. In Villach wurde an der Planung und Umsetzung des High-Tech-Campus mitgearbeitet.

Von der Insolvenz sind sechs Dienstnehmer und 18 Gläubiger betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Grazer Rechtsanwalt Herbert Ortner bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 11. April anmelden. Über den Sanierungsplan wird am 16. Juni abgestimmt.