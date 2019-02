Prager Börse schließt fester, PX gewinnt 0,99 Prozent

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag fester geschlossen. Der tschechische Leitindex PX steigerte sich um 0,99 Prozent auf 1.070,68 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,38(Vortag: 0,41) Mrd. tschechischen Kronen.

Für einen erfreulichen Wochenauftakt am tschechischen Aktienmarkt wurde eine klar positive Stimmung an den internationalen Leitbörsen verantwortlich gemacht. Neue Hoffnungen auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit wurden international an Finanzmärkten unterstützend aufgenommen.

Klar im Plus schlossen in Prag unter den Schwergewichten CEZ. Die Titel des Energieunternehmens verteuerten sich um 1,3 Prozent. Einheitlich aufwärts ging es auch im Finanzbereich. Die Aktionäre der österreichischen Erste Group konnten sich über ein Kursplus in Höhe von 0,4 Prozent freuen. Komercni Banka steigerten sich um 1,2 Prozent und Moneta Money Bank legten deutliche 1,5 Prozent zu. Die Tabakaktie Philip Morris ging mit guten Umsätzen mit plus 0,14 Prozent aus dem Handelstag.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA456 2019-02-25/17:20