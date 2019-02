Börse London schließt gut behauptet

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der FT-SE-100 Index ging geringfügig um 5,14 Einheiten oder 0,07 Prozent höher bei 7.183,74 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 54 Gewinner, 44 Verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber.

„Die Investoren werden zunehmend zuversichtlicher“, kommentierte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Auslöser war dieses Mal, dass US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Montag (MEZ) wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen ankündigte, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Das dämpft Marktteilnehmern zufolge zudem die Angst vor einer weiteren Abschwächung der weltweiten Konjunktur.

Die britische Premierministerin Theresa May steht unter wachsendem Druck, den Brexit zu verschieben. Wegen der kurzen Zeit bis zum Austrittsdatum 29. März wäre dies „eine vernünftige Lösung“, sagte EU-Ratschef Donald Tusk am Montag. Er sicherte Großbritannien dafür maximalen guten Willen der übrigen 27 EU-Länder zu. May lehnt eine Verschiebung nach wie vor ab. Doch auch in Großbritannien bekommt sie immer mehr Gegenwind.

Der britische Mischkonzern Associated British Foods bekommt bei seiner Textilkette Primark zum Start in die neue Modesaison Auftrieb. Die ersten Wochen der Frühjahrs- und Sommerkollektion seien ermutigend verlaufen, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien schwächten sich dennoch um 1,7 Prozent ab.

Persimmon waren unter den Schlusslichtern im FTSE-100 mit minus 4,7 Prozent. Die Anteile des Bauunternehmens litten unter einem Bericht in der „Times“. Der Zeitung zufolge könnte Persimmon möglicherweise bald nicht mehr das staatliche Unterstützungsprogramm ‚Help to Buy‘ nutzen, dass Käufern neuer Häuser zinsfreie Darlehen zur Verfügung stellt.

Europaweit gut nachgefragt zeigten sich zu Wochenbeginn Aktien aus dem Finanz-Sektor. In London konnten Prudential ein Plus von 3,1 Prozent verbuchen. Standard Life zogen um 1,7 Prozent nach oben und Standard Chartered gewannen um 1,6 Prozent.

