Amtsinhaber Buhari bei Präsidentschaftswahl in Nigeria vorne

Abuja (APA/Reuters) - Bei der Präsidentschaftswahl in Nigeria liegt ersten Ergebnissen zufolge Amtsinhaber Muhammadu Buhari vorn. Die Partei seines Gegenkandidaten Atiku Abubakar wies die Hochrechnungen umgehend zurück und bezeichnete sie als falsch und nicht hinnehmbar. Wie die Wahlkommission am Montag bekannt gab, entschied Buhari vier von 36 Bezirken für sich.

Er wolle sich nicht auf Gerüchte verlassen, sagte Buhari. „Wir warten besser auf das Endergebnis der Wahlkommission.“ Dieses wird im Verlauf der Woche erwartet.

Die Wahl hatte am Samstag mit einer Woche Verspätung stattgefunden. Die Wahlkommission hatte sie kurzfristig verschoben, da es ihren Angaben nach Probleme bei der Auslieferung von Wahlunterlagen und Stimmzettel an die Stimmlokale gab. Dies führte zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Abstimmung. Die Ergebnisse seien manipuliert worden und dienten dazu, dass die Partei APC von Buhari an der Macht bleibe, sagte der Chef der Demokratischen Volkspartei (PDP) von Buharis Herausforderer Abubakar.

Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land sowie der größte Ölexporteur und die größte Volkswirtschaft Afrikas. Das Land kämpft derzeit mit den Folgen einer Rezession, in die es 2016 rutschte. In der Vergangenheit war es bei Wahlen zu Gewaltausbrüchen gekommen. Menschenrechtsgruppen kam es auch am Wochenende vielerorts zu Gewalt.