US-Börsen im Verlauf weiterhin höher, Dow Jones gewinnt 0,38 Prozent

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag im Verlauf die Zuwächse etwas eingegrenzt. Steigende Zuversicht mit Blick auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China wirkten positiv an der Wall Street. Gegen 19.35 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Zuwachs von 99,29 Zählern oder 0,38 Prozent bei 26.131,10 Punkten. Vor dem Wochenende hatte der US-Leitindex zum ersten Mal seit November vergangenen Jahres wieder die Marke von 26.000 Punkten geknackt.

Der S&P-500 Index lag 7,85 Punkte oder 0,28 Prozent im Plus bei 2.800,52 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verbesserte sich um 34,71 Zähler oder 0,46 Prozent auf 7.562,25 Einheiten.

„Die Investoren sind am Montag noch optimistischer geworden“, verwies ein Analyst und verwies dabei auf jüngste Twitter-Nachrichten von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte angekündigt, wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Das dämpfte Marktteilnehmern zufolge zudem die Angst vor einer weiteren Abschwächung der weltweiten Konjunktur.

Aktien von Banken zählten in dem freundlichen Umfeld zu den Favoriten der Anleger: So gewannen Goldman Sachs an der Dow-Spitze 2,2 Prozent und für die Anteilscheine von JPMorgan ging es um 1,8 Prozent nach oben.

Unter den weiteren Einzelwerten schnellten die Papiere des Industriekonzerns General Electric (GE) um fast acht Prozent in die Höhe. Das seit längerer Zeit kriselnde Unternehmen kommt bei seinem Umbau voran. Die Amerikaner verkaufen nun ihr Biopharma-Geschäft für 21,4 Milliarden Dollar an den Mischkonzern Danaher. Mit dem Geld will GE die Schulden senken. Auch die Anleger von Danaher jubelten über den Deal: Die Anteilscheine stiegen um 8,1 Prozent.

Für die Anteile von Spark Therapeutics ging es um mehr als 120 Prozent hoch. Der schweizerische Pharmakonzern Roche will das auf Gentherapie spezialisierte Unternehmen übernehmen und bietet 114,50 US-Dollar je Spark-Aktie. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben laut Roche bereits ihre Zustimmung gegeben.

Der kanadische Bergbaukonzern Barrick Gold (Aktie minus 1,8 Prozent) will mit einer feindlichen Übernahme seinen US-Rivalen Newmont Mining (minus 0,1 Prozent) schlucken und so zum weltgrößten Goldproduzenten aufsteigen. Barrick torpediert damit Newmonts Plan, durch die Übernahme des kanadischen Konkurrenten Goldcorp selbst die Weltspitze zu erklimmen.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA524 2019-02-25/19:47