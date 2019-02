Lawinengipfel im Wiener Bundeskanzleramt

Wien (APA) - Die Regierung lädt heute, Dienstag, zu einem Lawinengipfel in das Bundeskanzleramt, bei dem Umwelt- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) eine Zwischenbilanz zu den bisherigen Ereignissen ziehen. Ebenso werden gemeinsam mit Einsatzorganisationen und Beteiligten Problemfelder und Lösungsansätze besprochen werden.

Der Gipfel findet vor dem Hintergrund der extrem starken Schneefälle vor allem in der ersten Jännerhälfte statt. Diese brachten eine stark erhöhte Lawinengefahr mit sich. Allein in Tirol gingen rund 220 Lawinen ab. „Wir müssen darüber reden, wie wir die bestehenden Schutzmaßnahmen optimieren, aber auch richtiges Verhalten der Menschen in gefährdeten Gebieten unterstützen können“, kündigte Köstinger für den Gipfel an.