Brexit - Medien: May erwägt Verschiebung des Termins

London (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May erwägt einem Medienbericht zufolge eine Verschiebung des Brexit-Termins. Damit solle ein ungeordneter Austritt aus der EU am 29. März verhindert werden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Debatte darüber im Kabinett solle am Dienstag stattfinden.

May werde das Ergebnis anschließend an das Parlament übermitteln. Die Zeitung „The Sun“ berichtete ihrerseits, May werde vorschlagen, einen Austritt ohne ein Abkommen formell ausschließen. Dies könnte zu einer Verschiebung der Frist um mehrere Monate führen.

Das Unterhaus kommt am Mittwoch zusammen, um über das weitere Vorgehen abzustimmen. Abgeordnete legen dann Änderungsanträge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum oder eine Verschiebung des Brexit gefordert wird.