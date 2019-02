Gipfel von Trump und Kim: Guterres hofft auf „konkrete“ Vereinbarung

Pjöngjang (APA/AFP) - Von dem zweiten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erhofft sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres „konkrete Maßnahmen“ hin zu einer atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel.

Er hoffe, dass es zu einer Vereinbarung „konkreter Maßnahmen für eine dauerhafte, friedliche, vollständige und überprüfbare Denuklearisierung“ kommen werde, sagte Guterres am Montag auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf.

Das zweite Gipfeltreffen von Trump und Kim findet am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt. Er freue sich auf einen „sehr produktiven Gipfel“, erklärte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, als er den Flug nach Hanoi antrat.

Kim war am Samstag in Pjöngjang zu der 4.000 Kilometer langen Zugreise aufgebrochen, die zweieinhalb Tage dauern dürfte. Er dürfte am frühen Dienstagmorgen die vietnamesische Grenze erreichen.

Bei ihrem ersten Gipfel im Juni vergangenen Jahres in Singapur hatten sich die beiden Staatschefs auf eine „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ verständigt, ohne zu klären, was genau darunter zu verstehen ist und wie die nukleare Abrüstung erreicht werden soll.

Die Details sind nach wie vor unklar, mit einem konkreten Fahrplan rechnen die meisten Beobachter auch bei diesem Treffen nicht. Die USA wollen, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal aufgibt. Nordkorea versteht unter Denuklearisierung dagegen offenbar den kompletten Abzug aller Atomwaffen von der Koreanischen Halbinsel. Die Führung in Pjöngjang fordert zudem eine Aufhebung der wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea.

