USA: Erstes Treffen Trump-Kim für Mittwochabend geplant

Pjöngjang/Washington (APA/Reuters) - Das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Gipfel in Vietnam wird nach amerikanischen Angaben am Mittwochabend stattfinden. Trump dürfte am späten Dienstag (Ortszeit) im Gastgeberland ankommen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders während des Flugs nach Asien an Bord der Air Force One.

Am Mittwochmorgen werde er sich zunächst mit ranghohen vietnamesischen Vertretern treffen. Nach dem ersten Gespräch mit Kim am Abend seien weitere Treffen am Donnerstag geplant.

Es ist das zweite Gipfeltreffen der beiden Männer. Bei ihrem ersten vor acht Monaten in Singapur hatten sie die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel vereinbart. Konkrete Ergebnisse haben die Gespräche beider Seiten seitdem nicht erbracht. Trump hat zuletzt die Erwartungen an das neue Treffen gedämpft.