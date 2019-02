Tödlicher Forstunfall in Deutschlandsberg

Eibiswald/Deutschlandsberg (APA) - Ein 57-Jähriger ist am Montag in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Der Mann dürfte von einem Baum erdrückt worden sein, hieß es in einer Polizeimitteilung am Montagabend.

Gegen 10.00 Uhr am Montag war der 57-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg demnach alleine mit Forstarbeiten in einem Waldstück beschäftigt. Dabei beabsichtigte er einige entwurzelte Bäume zu beseitigen. Als er einen Baumstamm mittels Seilwinde eines Traktors zog, dürfte der 57-Jährige schließlich vom Baum erdrückt und tödlich verletzt worden sein.

Angehörige fanden den Mann laut Polizei Stunden später im Gelände, nachdem dieser nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Erste Hilfe Maßnahmen sowie eine Reanimation des 57-Jährigen verliefen ohne Erfolg. Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.