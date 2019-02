Irans Parlamentarier fordern Verbleib von Außenminister Zarif

Teheran (APA/Reuters) - Das iranische Parlament macht sich einem Medienbericht zufolge nach dem Rücktrittsgesuch von Außenminister Mohammad Jawad Zarif für dessen Amtsverbleib stark. Die Mehrheit der Abgeordneten habe in einem Brief an Präsident Hassan Rouhani gefordert, dass Zarif Außenminister bleibe, meldete die amtliche Nachrichtenagentur IRNA am Dienstag unter Berufung auf einen Parlamentarier.

Rouhani hat Zarifs überraschendes Rücktrittsgesuch bisher nicht formell angenommen. In einem Interview mit der Tageszeitung „Jomhuri Eslami“ deutete Zarif an, sich möglicherweise dem Druck der Hardliner gebeugt zu haben. Irans Außenpolitik leide unter dem „tödlichen Gift“ der Kämpfe zwischen Parteien und Gruppierungen, sagte Zarif.

Ein Ausscheiden Zarifs würde den Pragmatiker Rouhani weiter schwächen, der ebenfalls unter zunehmenden Druck der Hardliner steht. Diese haben Zarif mehrfach vor das Parlament zitiert, um unter anderem wegen des Atomabkommens Rede und Antwort zu stehen.