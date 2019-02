Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 13 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (3.020,16) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.990,00 und 3.050,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.005,00 Punkten aus.

Auch das europäische Umfeld wird nach dem freundlichen Wochenauftakt heute zu Handelsbeginn etwas schwächer erwartet. Während die US-Börsen am Vorabend noch leichte Zugewinne verbuchen konnten, lieferten die Asien-Märkte heute Früh einheitlich negative Vorgaben.

Im Blickpunkt des Anlegerinteresses werden wohl weiterhin der Handelskonflikt zwischen China und den USA sowie die Brexit-Verhandlungen stehen, allerdings verwiesen Marktbeobachter auch auf die aktuell aufziehenden geopolitischen Spannungen. So hat das pakistanische Militär der indischen Luftwaffe eine Verletzung seines Luftraumes vorgeworfen.

Datenseitig stehen heute in den USA zunächst die Baubeginne und -genehmigungen auf der Agenda. Am späteren Nachmittag wird noch das Verbrauchervertrauen des Conference Boards veröffentlicht. Von den europäischen Daten werden keine nennenswerten Impulse erwartet.

Unter den heimischen Einzelwerten könnten Flughafen Wien nach Zahlenvorlage in den Fokus rücken. Der Konzern hat nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Gewinn 2018 deutlich gesteigert und erwartet heuer weiteres starkes Wachstum bei den Passagieren und beim Gewinn.

Am Montag hatte der ATX um 0,28 Prozent schwächer bei 3.020,16 Punkten geschlossen. Die Wiener Börse war deutlich im Plus gestartet und gab im Tagesverlauf schrittweise ihre Gewinne ab, bevor der Leitindex im Späthandel sogar noch ins Minus rutschte. Zunächst hatte die positive Stimmung nach Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China für Unterstützung gesorgt.

An der Spitze der Wiener Kurstafel schlossen die Aktien von AT&S (plus 1,71 Prozent auf 16,66 Euro) und von Semperit (plus 1,89 Prozent auf 12,92 Euro). Lange hatten sich auch die heimischen Bankenwerte dem europäischen Tagestrend entsprechend unter den stärksten Werten halten können. Am Ende schlossen die Aktien der Erste Group nur noch um 0,13 Prozent fester auf 31,34 Euro und Raiffeisen verbilligten sich um 0,58 Prozent auf 22,45 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Semperit +1,89% 12,92 Euro AT&S +1,71% 16,66 Euro Polytec +1,50% 8,78 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Marinomed -2,31% 76,00 Euro Warimpex -1,65% 1,19 Euro FACC -1,40% 14,10 Euro ~

