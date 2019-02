Argentinischer Oberrabbiner bei Überfall verletzt

Buenos Aires (APA/dpa) - Der argentinische Oberrabbiner Gabriel Davidovich ist bei einem nächtlichen Überfall in seiner Wohnung in Buenos Aires verletzt worden. Wie der jüdische Wohlfahrtsverband Amia am Montag (Ortszeit) mitteilte, wurde er von mehreren Eindringlingen vor den Augen seiner Frau geschlagen. „Wir wissen, dass du der Amia-Rabbiner bist“, sollen sie gerufen haben.

Die Unbekannten hätten Geld und andere Gegenstände gestohlen. Der Verband zeigte sich zutiefst bestürzt über den Vorfall und bezeichnete ihn als „alarmierend“. Die jüdische Vereinigung Argentiniens (Daia) verurteilte den Angriff als „brutale antisemitische Aggression“. Beide Organisationen forderten die Polizei auf, den Fall lückenlos aufzuklären.

Wie die Zeitung „La Nación“ berichtete, erlitt Davidovich mehrere Rippenbrüche und eine Lungenverletzung. Er werde in einem Krankenhaus behandelt. In dem südamerikanischen Land leben rund 200.000 Juden.

(Alternative Schreibweisen: Davidovits)