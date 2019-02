Swiss Life steigerte 2018 Gewinn und erhöht Dividende kräftig

Zürich (APA/Reuters/awp/sda) - Der größte Schweizer Lebensversicherer Swiss Life hebt nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr die Dividende kräftig um 3 Franken auf 16,50 Franken (14,5 Euro) an. Der Reingewinn stieg um 7 Prozent auf 1,08 Mrd. Franken. Die Prämieneinnahmen insgesamt erhöhten sich unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen um 2 Prozent auf 19,22 Mrd. Franken.

Die Kommissions- und Gebührenerlöse stiegen auf 1,62 Mrd. Franken. Das entspricht einem Plus von 6 Prozent in lokalen Währungen.

Konzernchef Patrick Frost zeigt sich in der Mitteilung mit dem Ergebnisausweis zufrieden. So habe man in dem per Ende 2018 abgeschlossenen Geschäftsjahr alle Ziele erreicht und eine Mehrheit davon sogar übertroffen. „Dieser Erfolg ist beste Voraussetzung dafür, Swiss Life in den kommenden Jahren auf profitablem Wachstumskurs zu halten.“

