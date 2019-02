„Sheroes“ - Kneissl traf Opfer von Säureattacken in Neu Delhi

Neu-Delhi (APA) - „Chhanv - Acid Survivers ‚Sheroes‘“ heißt eine NGO in Indien, die sich für Frauen einsetzt, die Opfer von Säureattacken geworden sind. Die Zahl der Fälle sei steigend, erzählte Abhay Singh als Vertreter der „Sheroes“ am Dienstag in Neu Delhi bei einem Treffen mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Diese sagte zu, mit der NGO weiter in Kontakt bleiben zu wollen.

Derart könnte die Thematik auch in Österreich und in „Migrantenkreisen“ aufs Tapet gebracht werden, meinte die Ministerin am letzten Besuchstag ihrer insgesamt neuntägigen Südasienreise, die sie zuvor auch nach Bangladesch, Nepal und Bhutan geführt hatte.

Zwar habe es bisher in Österreich noch keine derartigen Fälle gegeben, doch seien ihr solche etwa aus Migrantenkreisen in Großbritannien und Deutschland bekannt, so Kneissl. Daher zeigte die Integrationsministerin quasi zur Vorbeugung auch Interesse an einem Film über solche Attacken, der gerade in Indien im Entstehen ist. Dieser könnte dann auch in Österreich gezeigt werden.

2016 habe es in Indien 330 bekannte Fälle gegeben, bei denen Frauen bei Säureattacken entstellt worden seien, berichtete Abhay Singh von der in der nordindischen Stadt Noida ansässigen NGO. Die Dunkelziffer beträgt laut Medienberichten aber möglicherweise mehr als das Dreifache.

In den meisten Fällen handle es sich um Beziehungstaten. Wie bei Ritu, einer jungen Frau aus dem an Delhi angrenzenden Bundesstaat Haryana, die bei dem Treffen mit Kneissl in der österreichischen Botschaft in der Hauptstadt an Singhs Seite saß. Sie war 2012 als Mädchen in der Nähe ihres Zuhauses von 18 Männern und einer Frau auf offener Straße attackiert worden, weil sie die Heiratsavancen eines jungen Mannes zurückgewiesen hatte. Die Spuren dieses Angriffs bleiben Ritu für den Rest ihres Lebens in ihr Gesicht eingebrannt.

Im Gegensatz zu anderen Opfern hat Ritu einen Arbeitsplatz gefunden. Sie arbeitet in der NGO Chhanv als Projektmanagerin. Die „Acid Surviros - Sheroes“ versuchen, die Täter vor Gericht zu bringen und kümmern sich um die ärztliche Betreuung der Opfer. Auch bemühen sie sich darum, diese wieder in die Gesellschaft zu integrieren.

Viele bekommen keinen Job mehr, oft werden sie auch aus Scham von ihren Familien versteckt, berichtete Abhay Singh. Mittels medialer Kampagnen wolle man die Gesellschaft aber aufrütteln. Es könne nicht sein, dass die Opfer solcher Säureattacken auch noch stigmatisiert würden.