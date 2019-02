Wien/Luxemburg (APA) - Der Mitte Jänner zugesagte 15 Mio. Euro schwere Kredit der Europäischen Investitionsbank (EIB) für den Börsenneuling Marinomed ist fixiert. Die Verträge für die Forschungsfinanzierung seien am 25. Februar in Luxemburg unterzeichnet worden, teilte das Wiener Biotech-Unternehmen am Dienstag mit. Das Geld wird zwischen 2019 und 2022 ausgezahlt und muss von 2024 bis 2027 zurückgezahlt werden.

