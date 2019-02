Börse Tokio geht nach Kursrally in der vergangenen Woche die Luft aus

Tokio (APA) - In einem schwachen asiatischen Börsenumfeld hat der Tokioter Aktienmarkt am Dienstag etwas nachgegeben. Noch in der vergangenen Woche hatten die japanischen Indizes kräftig zugelegt. Mit einem Minus von 0,37 Prozent bzw. minus 78,84 Punkten legt der Nikkei-225 Index bei 21.449,39 Zählern eine Verschnaufpause ein.

Der Topix Index verlor um 3,67 Punkte oder 0,23 Prozent auf 1.617,20 Einheiten. 792 Kursgewinnern standen 1.208 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 109 Titel.

In der vergangenen Woche hatte die Aussicht auf ein Beenden des Zollstreits zwischen China und den USA die Stimmung der asiatischen Investoren aufgehellt.

Allerdings ist eine Mehrheit der in China tätigen amerikanischen Unternehmen ihrer Interessenvertretung zufolge für eine Beibehaltung von Strafzöllen gegen Waren aus der Volksrepublik. „Es gibt gemischte Gefühle in Bezug auf Zölle, aber eine Mehrheit unterstützt die derzeitigen Zölle“, sagte der Präsident der amerikanischen Handelskammer in China, Tim Stratford, am Dienstag in Peking. „Die Leute mögen keine Zölle, und das ist wirklich verständlich. Aber sie glauben auch, dass diese vielleicht dazu beigetragen haben, ernsthafte Verhandlungen zwischen beiden Seiten herbeizuführen.“

An der Spitze des Nikkei-225 standen die Werte von Sumitomo Dainippon Pharma mit plus 2,93 Prozent. Zu Beginn des Jahres hatten die Pharma-Aktien kräftig Federn lassen müssen. Seit Februar befinden sie sich auf Erholungskurs. Auf der Verliererseite standen einige Finanz-Aktien. So fielen Chiba Bank um 0,73 Prozent und Aozora Bank um 0,77 Prozent. Shizuoka Bank verloren sogar 0,91 Prozent.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA118 2019-02-26/09:39