Firmenkunden bescherten Karrierenetzwerk Xing steiles Wachstum

Hamburg (APA/dpa-AFX) - Die zunehmende Zahl an Firmenkunden sorgt beim Karrierenetzwerk Xing für reichlich Schwung. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen vorläufigen Berechnungen zufolge seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf 235,1 Millionen Euro steigern, teilte die Burda-Tochter am Dienstag in Hamburg mit.

Zum Wachstum trugen vor allem die diversen Angebote bei, mit denen Xing Firmen bei der Suche nach Fachkräften unterstützt. Dabei profitierten die Hamburger auch von den jüngsten Übernahmen des Expat-Netzwerks Internations und der Recruiting-Plattform Prescreen.

Ergebnisseitig konnte sich Xing ebenfalls deutlich verbessern: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 23 Prozent auf 75,2 Mio. Euro. Analysten hatten hier im Schnitt weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich blieben 31 Mio. Euro hängen, um 21 Prozent mehr als vor einem Jahr. Xing hatte bereits am Vorabend eine deutliche Dividendenerhöhung um 27 Prozent auf 2,14 Euro je Aktie angekündigt. Außerdem soll eine Sonderdividende von 3,56 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

~ ISIN DE000XNG8888 WEB http://corporate.xing.com ~ APA121 2019-02-26/09:42