Nordische WM: Factbox Langlauf - Herren 15 km

Seefeld (APA) - Factbox zum Herren-WM-Bewerb im Skilanglauf über 15 km (klassische Technik) in Seefeld am Mittwoch (14.00 Uhr):

ÖSV-Teilnehmer: Max Hauke, Luis Stadlober

WM-Ergebnis 2017 in Lahti (klassische Technik): 1. Iivo Niskanen (FIN) - 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) - 3. Niklas Dyrhaug (NOR). Weiter: 37. Luis Stadlober - 53. Niklas Liederer (beide AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 Pyeongchang (Skating-Technik): 1. Dario Cologna (SUI) - 2. Simen Hegstad Krüger (NOR) - 3. Denis Spizow (OAR). Weiter: 29. Max Hauke - 39. Bernhard Tritscher - 42. Dominik Baldauf (alle AUT)