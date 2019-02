Börse Frankfurt gibt im Eröffnungshandel etwas nach

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Nach dem klaren Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Atempause eingelegt. Negative Impulse kamen Händlern zufolge von den schwächeren asiatischen Börsen, die auch unter aufziehenden geopolitischen Spannungen zwischen Pakistan und Indien litten. Die Themen Handelskonflikt und Brexit blieben im Anlegerfokus, auch wenn es aktuell keine substanziell neue Entwicklung gebe, sagte ein Börsianer.

Der DAX fiel im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 11.467,28 Zähler, nachdem er am Vortag um 0,4 Prozent gestiegen war. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,19 Prozent auf 24.312,17 Zähler.

Indien griff nach eigenen Angaben ein Terroristencamp im pakistanischen Teil Kaschmirs an. Dabei sei in der Nacht „eine sehr große Anzahl“ Angehöriger der islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed getötet worden. „Ich würde es eine schwerwiegende Aggression nennen“, sagte der pakistanische Außenminister, Shah Mehsood Qureshi. „Pakistan behält sich das Recht auf Selbstverteidigung und eine angemessene Reaktion vor.“ Seit Jahren hatte es keine Luftangriffe zwischen den verfeindeten Atommächten gegeben.

Entlastung für die Kurse kam hingegen von konjunktureller Seite: Die Konsumlaune deutscher Verbraucher scheint ungebrochen gut zu sein, wie Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für März nahelegten.

Unter den Einzelwerten standen die BASF-Aktien im Fokus. Mit einem Kursplus von 2,3 Prozent standen sie an der DAX-Spitze. Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Börsianern zufolge sorgte aber vor allem der Ausblick der Ludwigshafener für Optimismus - insbesondere die erwartete leichte Erholung des Geschäfts in der Automobilindustrie.

Eingetrübte Geschäftsaussichten von Aixtron ließen die Aktien des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers um 8,5 Prozent einbrechen. Der Ausblick auf 2019 lese sich sehr vorsichtig, obwohl Aixtron ein gutes Zahlenwerk für das abgelaufene Jahr präsentiert habe, sagte ein Händler am Morgen. Vor allem die Profitabilitätsaussichten böten Anlass zur Sorge, meinte ein anderer.

Starke Zahlen und eine unerwartet hohe Dividende von Xing beförderten die Aktien des Karrierenetzwerks um 1,7 Prozent nach oben. Xing steigerte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um rund ein Viertel. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 23 Prozent.

Der Werbevermarkter Ströer ist 2018 unter anderem dank eines guten Kerngeschäfts mit Außenwerbung und Übernahmen im Telefon- und Direktvertrieb kräftig gewachsen. Im laufenden Jahr peilt Ströer ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Ströer-Anteilsscheine gewannen knapp 2 Prozent.

Die Zalando-Aktien sackten um 1,9 Prozent ab. Zuvor hatten Analystenhäuser ihre Kursziele gesenkt und die Papiere des Online-Modehändlers abgestuft.

