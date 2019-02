Radfahrerin in Wien-Simmering schwer verletzt

Wien (APA) - Eine Radfahrerin ist am Montag in der Früh in Wien-Simmering mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die 43-Jährige erlitt Knochenbrüche am Arm, Abschürfungen und Prellungen am ganzen Körper. Sie wurde von der Berufsrettung erstversorgt und schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau war laut Polizei auf dem Radweg der Haidestraße stadteinwärts unterwegs, während das Auto auf der Nebenfahrbahn vorschriftskonform stadtauswärts fuhr. Die Radlerin wollte die Nebenfahrbahn auf einer Radfahrerüberfahrt überqueren. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß.