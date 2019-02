Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt sind europäische Börsen am Dienstag zur Eröffnung moderat im Minus gestartet. Schwache Vorgaben aus Asien dürften die Stimmung der Anleger gedämpft haben. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit minus 0,31 Prozent oder 10,33 Punkte bei 3.269,68 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,37 Prozent oder 42,78 Zähler auf 11.462,61 Punkte.

In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,81 Prozent oder 58,14 Einheiten auf 7.125,60 Punkte. Dort dürfte laut Börsianern das starke Pfund belastet haben. Auch der Brexit bleibt weiterhin im Fokus der Anleger.

Unterstützung lieferten Konjunkturdaten. Die Stimmung der französischen Verbraucher hellte sich im Februar überraschend auf. Das Verbrauchervertrauen stieg um 3 Punkte auf 95 Punkte, teilte das Statistikamt Insee in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 92 Punkten prognostiziert. Daneben scheint die Konsumlaune deutscher Verbraucher ungebrochen gut zu sein, wie Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für März nahelegten.

Im Tagesverlauf stehen in den USA die Baubeginne und -genehmigungen auf der Agenda. Am späteren Nachmittag wird noch das Verbrauchervertrauen des Conference Boards veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten fielen in London die Papiere von AstraZeneca um 0,85 Prozent, obwohl der britisch-schwedische Pharmakonzern einen wichtigen Erfolg in einer zulassungsrelevanten Studie mit seinem Krebsmittel Lynparza vorweisen kann. Die Papiere von Croda sackten über vier Prozent ab. Der Lack-Hersteller zahlt nach soliden Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr eine Dividende von 87 Pence aus.

Die französischen Aktien von PSA sackten um 3,34 Prozent ab. Der Autokonzern will die Marke Peugeot in den USA und Kanada auf den Markt bringen. Der Markteintritt sei bis 2026 geplant, sagte PSA-Konzernchef Carlos Tavares in Paris.

Spitzenreiter im Euro-Stoxx-50 waren die Aktien von BASF. In Frankfurt stiegen die Papiere des weltgrößten Chemiekonzerns knapp drei Prozent. Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr will BASF etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Händlern zufolge sorgte aber vor allem der Ausblick der Ludwigshafener für Optimismus - insbesondere die erwartete leichte Erholung des Geschäfts in der Automobilindustrie.

