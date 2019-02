RCB senkt Palfinger-Votum von „Buy“ auf „Hold“

Wien (APA) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Votum für die Papiere des Kranherstellers Palfinger von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt. Das Kursziel sehen die Experten unterdessen nun bei 26,50 Euro nach 34,0 Euro zuvor.

Die Gewinnprognosen für 2019 wurden wegen der niedrigen Wachstumsprognosen für den europäischen Markt nach unten revidiert, schreibt RCB-Analyst Markus Remis in seiner Studie. Zudem seien die erwarteten Investitionsausgaben für das laufende Jahr angestiegen.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die RCB für heuer 1,86 Euro sowie 2,07 Euro für 2020. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,51 Euro für 2019.

Am Dienstagvormittag notierten die Palfinger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,81 Prozent bei 25,00 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

