Litauische Präsidentin Grybauskaite am Freitag bei Van der Bellen

Vilnius/Wien (APA) - Die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite wird am kommenden Freitag in Wien mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammentreffen. Bei dem Gespräch soll es um aktuelle EU-Themen und die nukleare Sicherheit in Nachbarstaaten gehen.

Grybauskaite, die davor am Donnerstag in Kosice (Slowakei) an einem Treffen der östlichen NATO-Mitgliedstaaten (Bukarest-9) teilnimmt, kündigte in einer Aussendung zu Wochenbeginn an, mit Van der Bellen über Sicherheitsprobleme bei grenznahen Atomkraftwerken in Nachbarstaaten reden zu wollen. „Litauen und Österreich haben in punkto Unsicherheit bei AKW-Neubauten in Nachbarländern dieselbe Ansicht“, zitierte ihr Presseservice die Präsidentin. Österreich verstehe sehr gut die Bedrohung, die vom AKW Astrawjets (Weißrussland) für ganz Europa ausgehe, so Grybauskaite. Des Weiteren werde es bei dem Treffen um die bilateralen Beziehungen zwischen Litauen und Österreich sowie um „aktuelle EU-Themen“ gehen.

Die ehemalige EU-Kommissarin Grybauskaite scheidet heuer nach zwei Amtsperioden verfassungsgemäß aus dem Präsidentenamt. Am 12. Mai wird in Litauen ein neues Staatsoberhaupt gewählt.