Snowboard: Gasser verzichtet auf Bewerbe in Vail und Mammoth

Wien (APA) - Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser wird wegen ihres Haarrisses im rechten Innenknöchel diese Woche auf ein Antreten im Slopestyle bei den US Open in Vail sowie am 8. März im Weltcup-Slopestyle in Mammoth Mountain verzichten. Die Verletzung ist noch nicht ausgeheilt, teilte die Goldmedaillengewinnerin im Big Air bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang mit.

„Ich werde erst dann wieder wettkampfmäßig einen Contest fahren, wenn ich zu hundert Prozent fit bin, aber das ist derzeit leider noch nicht der Fall“, erklärte die Kärntnerin. Sie hat sich die Verletzung am 17. Jänner bei einem Sturz beim Slopestyle-Weltcup in Laax zugezogen und musste auf das WM-Antreten verzichten.