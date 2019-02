Indien: Terroristencamp in Pakistan angegriffen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA104 vom 26.02.2019 muss es im Titel sowie in ersten Satz richtig heißen: in Pakistan (nicht: in pakistanischem Kaschmir). Der pakistanische Ort liegt nicht in Kaschmir, sondern in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Die Angaben wurde auch im vierten Absatz korrigiert. Die dpa hat ihre Angaben korrigiert. --------------------------------------------------------------------- ~ Neu-Delhi/Islamabad (APA/dpa/AFP) - Indien hat nach eigenen Angaben ein Terroristencamp in Pakistan angegriffen. Dabei sei in der Nacht „eine sehr große Anzahl“ Angehöriger der islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed (JEM) getötet worden, darunter auch einige Anführer, teilte das Außenministerium am Dienstag in der Hauptstadt Neu Delhi mit.

Die Anspannung in der Region ist groß, seit bei einem Selbstmordattentat am 14. Februar 41 indische Sicherheitskräfte getötet wurden. Die Islamistengruppe JEM beanspruchte die Tat für sich. Es habe „glaubwürdige Informationen“ über geplante Selbstmordattentate in mehreren Landesteilen gegeben, sagte der Vertreter des Außenministeriums. Ein Präventivangriff sei „absolut notwendig“ gewesen. Indiens Landwirtschaftsminister Gajendra Singh Shekhawat schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, ein „Terrorcamp“ sei „vollständig zerstört“ worden.

Pakistan hatte zuvor eine Verletzung der „Line of Control“ gemeldet. Indische Kriegsflugzeuge seien in pakistanischen Luftraum eingedrungen, twitterte ein Armeesprecher. Es habe aber keine Schäden oder Todesopfer gegeben. Er kündete eine „baldige und wirksame Antwort“ der pakistanischen Luftwaffe an.

Zunächst war unklar, wo genau die indischen Luftangriffe erfolgten. Indiens Außenministerium nannte Balakot als Angriffsziel. Balakot liegt in der Nähe der Kontrolllinie, gehört aber nicht zu Kaschmir, sondern zur pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Von pakistanischer Seite hieß es, die Attacke sei innerhalb dieser Zone erfolgt.

Seit einem Krieg 1947 ist die Region zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten zur Gänze beansprucht. Seit 1989 kämpfen mehrere muslimische Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan.