Einbrecher schlug mehrmals in Ostösterreich zu: Im Burgenland gefasst

Neusiedl am See/St. Pölten/Wien (APA) - Ein Einbrecher, der offenbar seit Monaten in Ostösterreich unterwegs war, ist der Polizei im Burgenland ins Netz gegangen. Wie die Exekutive heute, Dienstag, mitteilte, wurde der 31-Jährige vor knapp zwei Wochen in Neusiedl am See kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut im Wagen des Verdächtigen. Der Mann wurde festgenommen.

Kellerabteile von Wohnhaussiedlungen, Tiefgaragen aber auch Autos und Wohnhäuser waren seit Sommer 2018 im Bezirk Neusiedl am See immer wieder Ziel von Einbrechern. Gestohlen wurde „alles, was man zu Geld machen kann“, schilderte Polizeisprecher Jürgen Mayer der APA. Zum Diebesgut zählten etwa Treibstoffkanister, Werkzeug, Fahrräder, Taschenlampen oder Diesel. Eine Vielzahl dieser Delikte habe man dem nun festgenommenen 31-Jährigen nachweisen können, hieß es.

Bei der Kontrolle in der Nacht auf den 11. Februar entdeckten die Beamten zwei Kampfmesser, die der Verdächtige trotz aufrechten Waffenverbots gegen ihn am Körper trug. Außerdem stellten sie fest, dass die am Pkw des Verdächtigen angebrachten Kennzeichentafeln in der Slowakei als gestohlen gemeldet waren. Nach dem mutmaßlichen Täter war bereits wegen Einbrüchen gefahndet worden.

Einen Teil des Diebesguts konnte die Polizei bereits Einbrüchen in Autos in Tiefgaragen in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) und in Kellerabteile im Bezirk Neusiedl am See zuordnen. Bei einem großen Teil, der vermutlich von Tatorten im Burgenland, im Besonderen im Bezirk Neusiedl am See sowie in Wien und in Niederösterreich stammt, wurden die Besitzer noch nicht ausgeforscht. Die Polizei bittet daher vermeintlich Betroffene mit der Kriminaldienstgruppe „Eigentum“ des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See unter der Telefonnummer 059133-1130-310 Kontakt aufzunehmen.