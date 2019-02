Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 65,13 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 64,76 Dollar.

Damit konnte der Ölpreis nach den deutlichen Vortagsverlusten wieder etwas an Boden gutmachen. Am Montag hatten die Ölpreise mit kräftigen Preisabschlägen auf die neuerliche Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Preisstrategie des Rohölkartells OPEC reagiert. Trump hatte getwittert, dass die Ölpreise zu stark stiegen und die OPEC sich „entspannen“ solle.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 65,36 Dollar pro Barrel gesunken. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 66,56 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich heute Vormittag mit knapp behaupteter Tendenz. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.325,55 Dollar (nach 1.327,44 Dollar am Montag) gehandelt.