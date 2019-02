Karfreitag - Strache: So gut wie möglich bei alter Regelung bleiben

Wien (APA) - Die Regierung möchte in der Karfreitags-Frage „so gut wie möglich bei der alten Regelung bleiben, aber ohne Diskriminierung“. Das sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. Näheres erläuterte er dazu nicht.

Er gab aber klar der Arbeiterkammer (AK) die Schuld daran, dass die „vorherige Lösung, mit der alle zufrieden waren“ vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben wurde. Diese habe nämlich die entsprechende Klage eines Nichtgläubigen unterstützt. „Wir haben das nicht verursacht“, so Strache. Die Regierung werde aber nach einer Lösung suchen.