Ski: Ergebnisse Weltcup-Abfahrt Damen Crans Montana - Schmidhofer 2.

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA159 vom 23.02.2019 müssen die Zeiten und Platzierungen mehrerer Läuferinnen korrigiert werden. Der Ski-Weltverband hat die Zeiten nochmals überprüft. --------------------------------------------------------------------- ~ Crans-Montana (APA) - Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Damen am Samstag in Crans-Montana:

~ 1. Sofia Goggia (ITA) 1:29,77 2. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:30,29 +0,52 3. Corinne Suter (SUI) 1:30,36 +0,59 4. Joana Hählen (SUI) 1:30,38 +0,61 5. Stephanie Venier (AUT) 1:30,45 +0,68 6. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:30,48 +0,71 7. Federica Brignone (ITA) 1:30,55 +0,78 8. Nadia Fanchini (ITA) 1:30,60 +0,83 9. Jasmine Flury (SUI) 1:30,74 +0,97 10. Romane Miradoli (FRA) 1:30,81 +1,04 11. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:30,83 +1,06 12. Nicol Delago (ITA) 1:31,06 +1,29 13. Kira Weidle (GER) 1:31,14 +1,37 14. Lisa Hörnblad (SWE) 1:31,16 +1,39 15. Priska Nufer (SUI) 1:31,27 +1,50 16. Tina Weirather (LIE) 1:31,29 +1,52 17. Tamara Tippler (AUT) 1:31,69 +1,92 18. Mirjam Puchner (AUT) 1:31,82 +2,05 19. Alice Merryweather (USA) 1:31,94 +2,17 20. Marta Bassino (ITA) 1:31,98 +2,21 21. Ricarda Haaser (AUT) 1:32,11 +2,34 22. Ariane Rädler (AUT) 1:32,13 +2,36 23. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:32,33 +2,56 24. Christina Ager (AUT) 1:32,34 +2,57 25. Elena Curtoni (ITA) 1:32,41 +2,64 26. Julia Pleschkowa (RUS) 1:32,61 +2,84 27. Roni Remme (CAN) 1:32,83 +3,06 28. Patrizia Dorsch (GER) 1:32,84 +3,07 29. Laura Gauche (FRA) 1:32,85 +3,08 30. Luana Fluetsch (SUI) 1:32,87 +3,10

Weiter: 36. Michaela Heider (AUT) 1:33,51 +3,74 ~ Ausgeschieden: Elisabeth Reisinger (AUT), Nina Ortlieb (AUT), Tiffany Gauthier (FRA), Francesca Marsaglia (ITA), Ilka Stuhec (SLO), Kajsa Vickhoff Lie (NOR)