US-Handelskammer in China: Mitglieder-Mehrheit für derzeitige Zölle

Peking (APA/Reuters) - Eine Mehrheit der in China tätigen amerikanischen Unternehmen ist ihrer Interessenvertretung zufolge für eine Beibehaltung von Strafzöllen gegen Waren aus der Volksrepublik. „Es gibt gemischte Gefühle in Bezug auf Zölle, aber eine Mehrheit unterstützt die derzeitigen Zölle“, sagte der Präsident der amerikanischen Handelskammer in China, Tim Stratford, am Dienstag in Peking.

„Die Leute mögen keine Zölle, und das ist wirklich verständlich. Aber sie glauben auch, dass diese vielleicht dazu beigetragen haben, ernsthafte Verhandlungen zwischen beiden Seiten herbeizuführen.“

Der Kammer zufolge wollen 47 Prozent ihrer Mitglieder, dass sich die US-Regierung stärker für faire Wettbewerbsbedingungen für amerikanische Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt einsetzt. „Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr“, sagte Kammer-Experte Alan Beebe. 28 Prozent verzögerten oder stornierten derzeit Investitionsentscheidungen in China. 19 Prozent wollen ihre Lieferketten anpassen oder wegen der Zölle versuchen, Komponenten außerhalb Chinas zu beziehen und zu montieren.

US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt positiv zum Verlauf der Handelsgespräche mit China geäußert und ein erneutes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping in Aussicht gestellt. Angesichts der erzielten Fortschritte wurde die für 1. März angedrohte Anhebung der Strafzölle von zehn auf 25 Prozent für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar verschoben.