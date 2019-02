Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,19% leicht schwächer

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.014,46 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 5,7 Punkten bzw. 0,19 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,01 Prozent, FTSE/London -1,17 Prozent und CAC-40/Paris -0,20 Prozent.

Auch das europäische Umfeld lag überwiegend im roten Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf die negativen Asien-Vorgaben sowie auf eine Verschnaufpause nach den jüngsten Zugewinnen. Zudem trüben die wachsenden geopolitischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan die Stimmung an den Märkten. Weiter im Blick der Anleger stehen die Brexit-Verhandlungen sowie der Handelskonflikt zwischen China und den USA.

Datenseitig stehen heute am Nachmittag in den USA die Baubeginne und -genehmigungen auf der Agenda. Am späteren Nachmittag wird dann das Verbrauchervertrauen des Conference Boards veröffentlicht. Zudem haben sich einige hochrangige Zentralbanker mit öffentlichen Auftritten angekündigt.

Der Flughafen Wien hat nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Gewinn 2018 deutlich gesteigert und erwartet heuer weiteres starkes Wachstum bei den Passagieren und beim Gewinn. Basis des Erfolgs 2018 sei der Passagierrekord - erstmals wurden 27 Mio. Passagiere in Wien abgefertigt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien des heimischen Airports lagen zu Mittag 1,57 Prozent höher.

Zu den größeren Verlierern zählten hingegen FACC mit einem Minus von 2,84 Prozent. Agrana notierten um 2,07 Prozent schwächer und Polytec mussten ein Minus von 2,62 Prozent verbuchen.

Belastet wurde der ATX auch von den schwächer tendierenden Bankwerten. So lagen Erste Group zu Mittag 1,12 Prozent tiefer und Raiffeisen gaben um 1,07 Prozent nach. BAWAG-Aktien schwächten sich leicht um 0,31 Prozent ab.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX im Eröffnungshandel bei 3.023,20 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.30 Uhr bei 3.003,98 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,20 Prozent tiefer bei 1.523,56 Punkten. Im prime market zeigten sich neun Titel mit höheren Kursen, 23 mit tieferen und vier unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 874.537 (Vortag: 781.454) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 23,03 (19,98) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 140.169 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,36 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA265 2019-02-26/12:15