Schiffwerft Fincantieri will Umsatz bis 2022 um 50 Prozent steigern

Rom (APA) - Italiens teilprivatisierte Schiffswerft Fincantieri will ihren Umsatz bis 2022 um 50 Prozent erhöhen. Die in Triest beheimatete Schiffswerft hat bereits Aufträge in Höhe von 34 Milliarden Euro, was 2 Prozent des italienischen Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht.

Die Wachstumspläne werden eine strukturelle Expansion erfordern, berichtete Fincantieri-CEO Giuseppe Bono. Das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen hat das Jahr 2018 mit einem Umsatzplus von 9 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro abgeschlossen. Das Ergebnis (Ebitda) wuchs um 21 Prozent auf 414 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung beträgt 494 Mio. Euro.

2018 hat Fincantieri Aufträge für den Bau von 27 Schiffen, darunter von 14 Kreuzfahrtschiffen im Wert von 8,6 Mrd. Euro erhalten. 35 Schiffe wurden im Vorjahr ausgeliefert.