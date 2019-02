Frauenlauf zum 32. Mal im Wiener Prater - Anmeldung ab Samstag

Wien (APA) - Zum 32. Mal werden beim Frauenlauf im Wiener Prater wieder die Laufschuhe geschnürt. Am 26. Mai werden über 33.000 Frauen und Mädchen beim Start erwartet, um die fünf oder zehn Kilometer lange Strecken zu absolvieren. Die Anmeldung wird am Samstag geöffnet, gaben Organisatoren Ilse Dippmann und Andreas Schnabl am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien bekannt.

Unter dem Motto „Enjoy the journey“ sollen wieder so viel Frauen wie möglich für den Laufsport und dadurch für einen aktiveren Lebensstil begeistert werden. „Ich motiviere mich auch immer mit Anmeldungen zu Laufevents. Meist sind es Marathons, darum bin ich schon 32 gelaufen“, sagte Dippmann. In der kommenden Woche starten daher auch wieder österreichweit sowie in der Slowakei an 50 Standorten kostenlose Lauftreffs. 150 Trainerinnen werden die Frauen für den Bewerb vorbereiten. Die Trainingspläne für schnelle und langsamere Läuferinnen wurden von der Wiener Sportordination erstellt.

Am Tag vor dem Frauenlauf wird heuer verstärkt ein Aktivprogramm angeboten. „Von Morning Yoga bis Sundown Yoga und Zumba ist einiges dabei“, sagte Dippmann. Die Organisatoren wollen damit auch die jüngere Generation ansprechen. Jedes Jahr machen etwa 15.000 Mädchen unter 18 Jahren beim Frauenlauf mit. Dennoch ist unter Schülerinnen der Trend, weniger Bewegung zu machen, was zu Fehlstellungen aufgrund der fehlenden Muskeln führt, betonte Schnabl. Die Jugendlichen würden bei der Anmeldung ein vergünstigtes Nenngeld bekommen.

Die Veranstaltung hat sich in diesem Jahr auch vorgenommen, nachhaltiger zu werden. Neben mobilen Komposttoiletten und Startsackerln aus Stoff wird heuer das Frauenlauf T-Shirt aus 100-prozentig recycelten Polyester hergestellt. Auch die Startnummernausgabe wird wieder digitalisiert, um eine papierlose Abholung zu ermöglichen. Der Ansturm ist jedes Jahr groß. Bei Eröffnung der Registrierung sind allein am ersten Tag meist 5.000 bis 6.000 Frauen für den Lauf angemeldet, berichtete Schnabl. Neben den Laufbewerben gibt es auch einen Nordic-Walking-Bewerb über fünf Kilometer.

(S E R V I C E - Online-Anmeldung ab 2. März 2019 unter http://www.oesterreichischer-frauenlauf.at )