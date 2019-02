Grippefälle in Österreich leicht rückläufig

Wien (APA) - In der vergangenen Woche hat es in Österreich erstmals eine leicht rückläufige Entwicklung bei den Influenzavirusnachweisen gegeben. Die epidemiologischen Meldesysteme in Wien und Graz verzeichneten keinen weiteren Anstieg in der Anzahl der Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten, berichtete die Virologie der MedUni Wien am Dienstag.

Die Situation in Europa blieb im Vergleich zur vergangenen Woche unverändert: Weiterhin dominieren in Zentral- und Osteuropa hauptsächlich A(H1N1)pdm09 Viren, während im Westen eine zunehmende Anzahl an Influenza A(H3N2) Viren gemeldet wird.