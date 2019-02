Sicherungshaft: Tierschützer attackieren Doskozil

Wien (APA) - Der Verein Gegen Tierfabriken (VGT) warnt vor den Präventivhaft-Plänen der Regierung und attackiert diesbezüglich auch den designierten burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). In einer Aussendung warnten die Aktivisten vor einem dramatischen Schritt in Richtung eines totalitären Systems. Betroffen wären aus Sicht von Obmann Martin Balluch über kurz oder lang auch Aktivisten.

Der VGT attackierte am Dienstag diesbezüglich auch Doskozil, der am Sonntag vorgeschlagen hatte, „Sicherungshaft“ nicht nur für Asylwerber sondern auch für Österreicher einzuführen. Die Aktivisten werfen Doskozil vor, in seiner Zeit als burgenländischer Polizeichef Sperrzonen errichtet zu haben, um „Gatterjagden“ des Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly zu schützen. Beides sei letztlich rechtswidrig gewesen.

Balluch geht davon aus, dass die Präventivhaft über kurz oder lang besonders Tier- und Umweltschutzaktivisten treffen würde. Denn die Dringlichkeit der Themen spitze sich hier immer mehr zu, so Balluch mit Verweis auf Klimawandel, Insektensterben und Feinstaubbelastung. „Ein Aktivismus auch mit radikalen Mitteln gegen diese Bedrohung ist also das Gebot der Stunde“, meint der VGT-Chef. Wirklich gefährlich seien jene Politiker, die dem „Raubtierkapitalismus die Stange halten“ und „zum Schutz ihres maroden Systems nach menschenrechtswidrigen Zwangsmaßnahmen rufen“.