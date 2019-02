Kärntner fiel zwei Mal auf Internetbetrüger herein

Villach (APA) - Ein 63-jähriger Mann aus Villach ist in den vergangenen Monaten gleich zwei Mal auf Internetbetrüger hereingefallen. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, hatten die unbekannten Täter verschiedene Taktiken angewandt: Einmal ging es um einen Kredit, das andere Mal um einen Lotteriegewinn. Der Mann überwies jedes Mal mehrere hundert Euro.

Am 15. Februar hatte der Mann über eine Internetplattform ein Angebot für einen Kredit in Höhe von mehreren tausend Euro angenommen. Laut dem Online-Angebot hätte der Kredit ohne Bonitätsprüfung vergeben werden sollen. Der 63-Jährige überwies mehrere hundert Euro „Bearbeitungsgebühren“, danach langten bei ihm jedoch anstatt des Kredits nur weitere Forderungen ein. Diese bezahlte der Villacher nicht mehr und erstattete die Anzeige.

Schon im August 2018 hatte der Mann ein E-Mail bekommen, laut dem er mehrere Millionen Euro gewonnen hätte. Damit der Gewinn ausbezahlt werden könne, müsse er nur mehrere hundert Euro auf ein spanisches Konto überweisen, was der Mann auch tat - doch es folgten bereits damals nur mehrere Einzahlungsaufforderungen, denen er aber nicht mehr nachkam.