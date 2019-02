Europarat wählt Kandidaten für Nachfolge von WADA-Präsident Reedie

Frankfurt am Main (APA/dpa) - Der Europarat wählt am Mittwoch in Luxemburg den europäischen Kandidaten für die Wahl zum Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Bewerber um die Nachfolge von Craig Reedie sind Linda Helleland (Norwegen), Witold Banka (Polen) und Philippe Muyters (Belgien). Der amerikanische Kontinent schickt den früheren Langstreckenschwimmer Marcos Diaz (Dominikanische Republik) ins Rennen.

Weitere Kandidaturen bis zur Wahl im November bei der Welt-Anti-Doping-Konferenz in Kattowitz/Polen sind noch möglich. Die WADA ist durch den russischen Doping-Skandal in eine tiefe Krise gerutscht. Mit einem neuen Präsidenten und Reformen sollen verlorene Glaubwürdigkeit zurückgewonnen und Zweifel an der Unabhängigkeit beseitigt werden.

