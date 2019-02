Wiener Rentenmarkt zu Mittag kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Dienstag, zu Mittag wenig verändert gezeigt. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Bundesanleihen bewegten sich in der Nähe der Vortageskurse. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte geringfügig schwächer.

Datenseitig stand am Vormittag das Konsumklima im Fokus der Anleger. In Frankreich erholte sich das Verbrauchervertrauen überraschend deutlich: Das entsprechende Barometer kletterte im Februar um 3 auf 95 Punkte. In Deutschland blieb die Stimmung der Verbraucher unterdessen stabil. Der Konsumklima-Indikator für März verharrte trotz der Konjunktureintrübung bei 10,8 Punkten, wie die Gesellschaft für Konsumforschung mitteilte.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten aus den USA Impulse liefern. Am frühen Nachmittag werden die Zahlen zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen im Dezember bekanntgegeben. Diese dürften sich von der Schwäche im Sommer 2018 erholt haben, erwarten die Experten der Helaba. Zudem steht das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für Februar auf der Agenda.

Heute um 12.40 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,59 um 19 Ticks über dem letzten Settlement von 166,40. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,66, das Tagestief bei 166,21. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 45 Basispunkte. Der Handel verläuft bei sehr gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 303.829 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Mittag bei 1,22 (zuletzt: 1,21) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,47 (0,47) Prozent, die fünfjährige mit -0,10 (-0,10) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (48) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,64 106,86 1,22 48 107,05 Bund 29/02 10 0,5 100,29 100,34 0,47 47 100,37 Bund 24/10 5 1,65 109,87 110,04 -0,10 34 110 Bund 21/09 2 3,5 110,16 110,21 -0,47 13 110,23 ~