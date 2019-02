Tausende Studenten in Algerien schlossen sich Protesten an

Algier (APA/dpa) - An den algerischen Universitäten haben sich Tausende Studenten den laufenden Protesten gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika angeschlossen. In mehreren Städten des Landes begannen am Dienstag Demonstrationen gegen eine fünfte Amtszeit des gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten. Der seit zwanzig Jahren regierende Bouteflika hatte angekündigt, am 18. April erneut kandidieren zu wollen.

„Wir sind keine Monarchie“, stand auf einem der zahlreichen Plakate, die die Studenten hochhielten. Die Polizei hatte in der Hauptstadt Algier zunächst versucht, die Demonstranten daran zu hindern, das Universitätsgelände zu verlassen. Den Studenten gelang es dennoch, durch die Stadt zu ziehen. Seit der Ankündigung Bouteflikas kommt es an vielen Orten im Land zu Protesten. Am Wochenende gingen Hunderttausende Menschen auf die Straße. Es waren die größten Proteste in Algerien seit mehr als zehn Jahren.